Определение термина "Кредитные ограничения"

Кредитные ограничения

административные или законодательные меры, предпринимаемые казначействами и центральными банками по ограничению объемов кредита. Используются в качестве инструмента антиинфляционной политики, предотвращения «перегрева» экономики, стабилизации денежно-кредитной системы и регулирования ликвидности банков. Прямые К.О.— количественные ограничения, непосредственно лимитирующие права коммерческих банков предоставлять кредиты сверх разрешенных объемов. Косвенные ограничения проявляются в удорожании стоимости заемных средств и включают, как правило, повышение учетных ставок и увеличение норм обязательных резервов банка.