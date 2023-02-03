Определение термина "Кредитный риск"

Кредитный риск

риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. К.Р. связан как с просрочкой платежа по вине покупателя, так и с причинами политического характера. К специфическим относят риски, возникающие при выходе на новые рынки, вызванные непредвиденным ростом издержек производства или изменением валютного курса. Защита от К.Р. обеспечивается путем лимитирования кредитов, диверсификации кредитных вложений, получения обеспечения по выдаваемым кредитам, анализа платежеспособности заемщика.