Определение термина "Кривая предложения"

Кривая предложения

представленная в графической форме зависимость между величиной предложения товара на рынке (количеством предлагаемого по данной цене товара) и ценой этого товара при неизменных прочих (неценовых) факторах, влияющих на предложение. К.П. графически отображает закон предложения, согласно которому чем выше цена, тем больше при прочих равных условиях величина предложения.