Крупное предприятие

предприятие, производящее значительную, существенную долю общего объема продукции отрасли либо характеризуемое как крупное по объемным показателям: количеству занятых, объему продаж, размеру активов. При отнесении предприятия к разряду крупных действует отраслевая, территориальная и государственная специфика. Например, в машиностроении определяющими факторами считаются объемы выпуска продукции, стоимость основных средств, численность занятых. В агропромышленном комплексе достаточно принять в расчет площадь угодий или поголовье скота в животноводстве. Естественно, в больших и малых странах по-разному оценивают предприятия по объемным показателям.