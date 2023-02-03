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Определение термина "Курс ценных бумаг"

Курс ценных бумаг -
цена, по которой продаются и покупаются ценные бумаги. Представляет по сути капитализированный доход; равняется сумме денег, которая при предоставлении ее в кредит приносит в виде процента доход, равный доходу от ценных бумаг. Этот курс прямо пропорционален норме доходности ценных бумаг — приносимому ими дивиденду и обратно пропорционален существующему уровню ссудного процента. Рыночный курс формируется под влиянием соотношения спроса и предложения ценных бумаг. На него оказывают влияние также и политические факторы, прогнозы перспектив развития экономики, состояние рынка ссудных капиталов и т.д. Определение курса (котировка) осуществляется на фондовой бирже.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Курс ценных бумаг: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка