Определение термина "Курс ценных бумаг"

Курс ценных бумаг

цена, по которой продаются и покупаются ценные бумаги. Представляет по сути капитализированный доход; равняется сумме денег, которая при предоставлении ее в кредит приносит в виде процента доход, равный доходу от ценных бумаг. Этот курс прямо пропорционален норме доходности ценных бумаг — приносимому ими дивиденду и обратно пропорционален существующему уровню ссудного процента. Рыночный курс формируется под влиянием соотношения спроса и предложения ценных бумаг. На него оказывают влияние также и политические факторы, прогнозы перспектив развития экономики, состояние рынка ссудных капиталов и т.д. Определение курса (котировка) осуществляется на фондовой бирже.