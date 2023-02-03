Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Макроэкономика

Определение термина "Макроэкономика"

Макроэкономика -
раздел экономической науки, посвященный изучению крупномасштабных экономических явлений и процессов, относящихся к экономике страны, ее хозяйству в целом. Объектом изучения М. являются сводные, обобщающие показатели по всему хозяйству, такие, как национальное богатство, валовой национальный и валовой внутренний продукт, национальный доход, суммарные государственные и частные инвестиции, общее количество денег в обращении. Одновременно М. изучает средние по стране экономические показатели, такие, как средние доходы, средняя заработная плата, уровень инфляции, безработица, занятость, производительность труда. Предметом М. также являются обобщающие показатели роста, темпы увеличения или уменьшения величин, характеризующих экономику страны, и происходящие в ней экономические процессы, структурные пропорции.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни...

ПОЗИТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

часть экономической теории, которая изучает и объясняет наблюдаемые экономические факты, события, процессы, устанавливае...

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

аккумулированные в наличной и безналичной формах деньги государства, предприятий, населения и другие средства, легко обр...

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

1) средства в отечественной и иностранной валютах, находящиеся в кассе, на расчетном, валютном и других счетах в банках ...

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

денежные средства предприятия, затраченные в течение конкретного периода времени на заработную плату, премиальные выплат...

ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ

часть производственных фондов предприятий, полностью потребляемая в одном производственном цикле и переносящая свою стои...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Макроэкономика: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка