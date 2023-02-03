Определение термина "Меркантилизм"

Меркантилизм

(от итал. mercante - торговец) - одна из наиболее ранних целостных экономических теорий, относящаяся к периоду раннего капитализма (XV—XVII вв.). Меркантилисты исходили из положения, что главенствующую роль в экономике, в создании прибыли играет сфера обращения, а богатство нации заключено в деньгах.