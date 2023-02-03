Определение термина "Международные счетные денежные единицы"

Международные счетные денежные единицы

искусственные валютные единицы, предназначенные для формирования масштаба, измерителя для сопоставления валют разных стран и установления пропорции между ними. Такие единицы необходимы для соизмерения международных долговых обязательств, платежей разных стран, валютных резервов, кредитов, депозитов для установления курсовых соотношений валют разных стран, для сравнения показателей банковских балансов.