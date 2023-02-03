Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Международный банк реконструкции и развития (мбрр)

Определение термина "Международный банк реконструкции и развития (мбрр)"

Международный банк реконструкции и развития (мбрр) -
международная кредитная организация, специализированное финансовое учреждение ООН, основан в 1945 г. Основная деятельность МБРР — предоставление долгосрочных кредитов по относительно низким ставкам (10% годовых) государственным и част-
ным предприятиям при наличии гарантий их правительств, направление кредитов в развивающиеся страны и в региональные банки для их последующего распределения. Членами МБРР могут быть только страны, вступившие в Международный валютный фонд (МВФ).

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

БИЗНЕС

(англ, business — дело, предпринимательство) — инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственн...

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни...

ПОЗИТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

часть экономической теории, которая изучает и объясняет наблюдаемые экономические факты, события, процессы, устанавливае...

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

аккумулированные в наличной и безналичной формах деньги государства, предприятий, населения и другие средства, легко обр...

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

1) средства в отечественной и иностранной валютах, находящиеся в кассе, на расчетном, валютном и других счетах в банках ...

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

денежные средства предприятия, затраченные в течение конкретного периода времени на заработную плату, премиальные выплат...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Международный банк реконструкции и развития (мбрр): понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка