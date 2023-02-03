Определение термина "Международный банк реконструкции и развития (мбрр)"

Международный банк реконструкции и развития (мбрр)

международная кредитная организация, специализированное финансовое учреждение ООН, основан в 1945 г. Основная деятельность МБРР — предоставление долгосрочных кредитов по относительно низким ставкам (10% годовых) государственным и част-

ным предприятиям при наличии гарантий их правительств, направление кредитов в развивающиеся страны и в региональные банки для их последующего распределения. Членами МБРР могут быть только страны, вступившие в Международный валютный фонд (МВФ).