Определение термина "Национальные счета"

Национальные счета

счета составляющих национального дохода; данные о производстве в различных секторах экономики, источниках доходов, ценах, расходах на приобретение различных видов товаров. На основании этих данных исчисляется национальный доход страны, выявляется общая картина экономической деятельности и ее результатов.