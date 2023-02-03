Определение термина "Налог на добавленную стоимость (ндс)"

Налог на добавленную стоимость (ндс)

косвенный налог на товары и услуги, базой которого служит стоимость, добавленная на каждой стадии производства и реализации товара. Объектами налогообложения являются: а) обороты по реализации на территории Российской Федерации товаров, выполненных работ к оказанных услуг; б) товары, ввозимые на территорию Российской Федерации в соответствии с таможенными режимами, установленными таможенным законодательством Российской Федерации. При реализации товаров объектом налогообложения являются обороты по реализации всех товаров как собственного производства, так и приобретенных на стороне. В целях налогообложения товаром считается: продукция (предмет, изделие), в том числе производственно-технического назначения; здания, сооружения и другие виды недвижимого имущества; электро-и теплоэнергия, газ, вода. При реализации работ объектом налогообложения являются объемы выполненных строительно-монтажных, ремонтных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, проектно-изыскательских, реставрационных и других работ. При реализации услуг объектом налогообложения является выручка, полученная от оказания: а) услуг пассажирского и грузового транспорта, включая транспортировку (передачу) газа, нефти, нефтепродуктов, электрической и тепловой энергии, услуг по погрузке, разгрузке, перегрузке товаров, хранению; б) услуг по сдаче в аренду имущества и объектов недвижимости, в том числе по лизингу; в) посреднических услуг; г) услуг связи, бытовых, жилищно-коммунальных услуг; д) услуг физической культуры и спорта; е) услуг по выполнению заказов предприятиями торговли; ж) рекламных услуг; з) инновационных услуг, услуг по обработке данных и информационному обеспечению: и) других платных услуг, кроме сдачи в аренду земли. К оборотам, облагаемым налогом, относятся также: а) обороты по реализации товаров (работ, услуг) внутри организации (предприятия) для собственного потребления, затраты по которым не относятся на издержки производства и обращения, а также своим работникам; б) обороты по реализации товаров (работ, услуг) без оплаты стоимости в обмен на другие товары (работы, услуги); в) обороты по передаче безвозмездно или с частичной оплатой товаров (работ, услуг) другим организациям (предприятиям) или физическим лицам, включая работников предприятия; г) обороты по реализации предметов залога, включая их передачу залогодержателю при неисполнении обеспеченного залогом обязательства. Для отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, связанных с НДС, предназначаются счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» и счет 68 «Расчеты с бюджетом», субсчет «Расчеты по налогу на добавленную стоимость». По дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» (по соответствующим субсчетам «Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ресурсам», «Налог на добавленную стоимость по приобретенным малоценным и быстроизнашивающимся предметам», «Налог на добавленную стоимость по приобретенным основным средствам», «Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам», «Налог на добавленную стоимость по работам (услугам) производственного характера», «Налог на добавленную стоимость при осуществлении капитальных вложений» и т. д.) предприятие (заказчик) отражает суммы налога по приобретенным материальным ресурсам, малоценным и быстроизнашивающимся предметам, основным средствам, нематериальным активам в корреспонденции с кредитом счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др. Суммы НДС, подлежащие возмещению (вычету) после фактической оплаты поставщикам за материальные ресурсы (оприходованные, принятые на балансовый учет), выполненные работы, оказанные услуги, списываются с кредита счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» (соответствующих субсчетов) и дебет счета 68, субсчет «Расчеты с бюджетом по налогу на добавленную стоимость». При этом налогоплательщик на основании данных оперативного бухгалтерского учета должен вести раздельный учет сумм налога, как по оплаченным приобретенным материальным ресурсам, так и по неоплаченным. В том случае, если материальные ресурсы, по которым в установленном порядке произведено возмещение (вычет) НДС, использованы для непроизводственной сферы, имеющей специальные источники финансирования, делается восстановительная бухгалтерская проводка: кредит счета 68, субсчет «Расчеты с бюджетом по налогу на добавленную стоимость») и дебет соответствующих счетов учета источников финансирования (покрытия). При получении авансов (предварительной оплаты) под поставку материальных ценностей либо под выполнение работ (услуг), а также при оплате продукции и работ, произведенных для заказчиков по частичной готовности, вся сумма, указанная в документах по полученным авансам, отражается по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 64 «Расчеты по авансам полученным». Одновременно сумма налога, исчисленная по установленной расчетной ставке на основании документов о полученных авансах, отражается в учете по дебету счета 64 «Расчеты по авансам полученным» и кредиту счета 68, субсчет «Расчеты по налогу на добавленную стоимость». При отгрузке продукции, выполнении работ (услуг) на сумму ранее учтенного НДС сначала делается обратная вышеуказанной запись (дебет счета 68, субсчет « Расчеты по налогу на добавленную стоимость», и кредит счета 64 «Расчеты по авансам полученным»), а затем отражаются все операции, связанные с реализацией продукции (работ, услуг), в установленном порядке (дебет счета 64 в корреспонденции с кредитом счета 46 и т.д.). Сумма налога, выделенная отдельно в документах, по отгруженной продукции (выполненным работам, услугам) или имуществу, в составе выручки от реализации отражается по кредиту счетов реализации в корреспонденции со счетами расчетов с покупателями и заказчиками. Одновременно указанная сумма налога отражается по дебету счетов 46 « Реализация продукции (работ, услуг)», 47 «Реализация и прочее выбытие основных средств», 48 «Реализация прочих активов» и кредиту счета 68, субсчет «Расчеты по налогу на добавленную стоимость». Организации розничной торговли и общественного питания и при аукционной продаже товаров отражают на кредите счета 68, субсчет «Расчеты по налогу на добавленную стоимость», сумму налога, относящуюся к разнице между продажной и покупной стоимостью товаров (торговой надбавке или скидке), в корреспонденции с дебетом счета 46. На купленное заказчиком оборудование, как требующее, так и не требующее монтажа, НДС учитывается по дебету счета 19, субсчет «Налог на добавленную стоимость, уплаченный при осуществлении капитальных вложений», и кредиту счетов 60, 76. При вводе в эксплуатацию указанного оборудования предприятия суммы налога в части, относящейся к введенному в эксплуатацию объекта, списывают ежемесячно равными долями в течение шести месяцев с кредита счета 19, субсчет «Налог на добавленную стоимость, уплаченный при осуществлении капитальных вложений», в дебет счета 68, субсчет «Расчеты по налогу на добавленную стоимостью. Выполненный подрядчиком или хозяйственным способом объем строительно-монтажных работ, включая НДС, заказчик учитывает по дебету счета 08 «Капитальные вложения» и кредиту счетов 60, 76. Учтенная сумма налога на счете 08 списывается на счет 01 «Основные средства» по мере ввода в эксплуатацию объектов основных средств с последующим отнесением на себестоимость через суммы износа (амортизации) в установленном порядке. НДС по приобретенным нематериальным активам учитывается в общеустановленном порядке по дебету счета 19, субсчет «Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам», в корреспонденции с кредитом счетов 60,76. Ежемесячно после их оплаты и принятия на учет сумма НДС списывается в течение шести месяцев равными долями с кредита счета 19, субсчет «Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам», в дебет счета 68, субсчет «Расчеты по налогу на добавленную стоимость». При реализации или безвозмездной передаче основных средств (кроме льготируемых и установленном порядке) НДС, подлежащий взносу в бюджет, исчисляется в виде разницы между суммой налога с определенной в установленном порядке на момент передачи стоимости оборудования (кредит счета 68 «Расчеты с бюджетом», субсчет «Расчеты по налогу на добавленную стоимость») и суммой налога, не отнесенной на расчеты с бюджетом до момента реализации или безвозмездной передачи (с кредита счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» в дебет счета 68). Организации (предприятия), принимающие безвозмездно указанные основные средства, учитывают их на счете 01 своего баланса по стоимости, указанной передающей стороной, и права на возмещение (зачет) из бюджета налога по таким основным средствам не имеют. В таком же порядке производятся исчисление и уплата НДС при безвозмездной передаче нематериальных активов. В случае порчи или хищения материальных ресурсов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов до момента отпуска их в производство (эксплуатацию) сумма уплаченного при их приобретении НДС списывается с кредита соответствующих субсчетов счета 19 в общеустановленном для списания недостач материальных ценностей порядке без возмещения (зачета) из бюджета. Организации розничной торговли и общественного питания сумму налога по товарам, поступившим от поставщиков и выделяемую в расчетных документах отдельно, учитывают непосредственно на счете 43 «Товары» в корреспонденции со счетами 60, 76 и др. Суммы налога по основным средствам, нематериальным активам, товарам (работам, услугам), использованным для непроизводственных нужд, списываются с кредита счета 19, соответствующих субсчетов, на дебет счетов учета их покрытия (финансирования). Сумма налога по вышеназванным материальным ценностям (работам, услугам), использованным при изготовлении продукции и осуществлении операций, освобожденных от налога, списывается с кредита счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» на дебет счетов учета затрат на производство (20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и др.), а по основным средствам и нематериальным активам - учитывается в балансовой стоимости и списывается через амортизацию (износ). Кредитовое сальдо по счету 68 «Расчеты с бюджетом» (субсчет «Расчеты по налогу на добавленную стоимость») перечисляется в бюджет и отражается в учете по дебету указанного счета (соответствующего субсчета) в корреспонденции с кредитом счета 51 «Расчетный счет». В журналах-ордерах, ведомостях, машинограммах и других регистрах бухгалтерского учета по заготовке материальных ценностей, реализации продукции (работ, услуг) и других активов сумма налога должна выделяться в отдельную графу. Ряд товаров, работ, услуг, видов деятельности решением государственных органов частично или полностью освобождаются от налога на добавленную стоимость.