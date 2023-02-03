Определение термина "Налог на нераспределенную прибыль"

Налог на нераспределенную прибыль

дополнение к налогу на прибыль корпораций - обложение не распределенной в качестве дивидендов части прибыли акционерных компаний, страховых обществ, банков и других организаций, признаваемых в качестве отдельных налогоплательщиков, при взимании налога на прибыль корпораций. За счет этого обеспечивается отсрочка обложения прибыли (до ее распределения) подоходным налогом. Обложение перераспределенной прибыли осуществляется или в виде дополнительных налогов или в виде скидки при обложении распределяемой части прибыли.