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Определение термина "Налог на прибыль"

Налог на прибыль -
налог, который уплачивается организациями (в том числе бюджетными, банками, страховщиками), филиалами и другими аналогичными подразделениями организаций, имеющими отдельный баланс и расчетный (текущий) счет, с валовой прибыли, уменьшенной (увеличенной) на установленные регулирующие суммы. Валовая прибыль представляет собой сумму прибыли от реализации продукции (работ, услуг), основных фондов (включая земельные участки), иного имущества организации и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Налог на прибыль взимается по следующим ставкам: по части, зачисляемой в федеральный бюджет, — в размере 13%; по части, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации, - по ставкам, устанавливаемым законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации в размере не свыше 22%, а для организаций - по прибыли, полученной от посреднических операций и сделок, бирж, брокерских контор, банков, других кредитных организаций и страховщиков, по ставкам в размере не свыше 30%. Сумма налога на прибыль определяется плательщиками самостоятельно на основании бухгалтерского учета и отчетности. В течение квартала плательщики производят авансовые взносы налога, исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и ставки налога. Освобождаются от авансовых платежей налога на прибыль малые предприятия, предприятия, добывающие драгоценные металлы и драгоценные камни, а также бюджетные организации. При начислении налога на прибыль дебетуют счет 81 «Использование прибыли», субсчет 81-1 «Платежи в бюджет из прибыли», и кредитуют счет 68 «Расчеты с бюджетом». Перечисленные суммы налоговых платежей списывают с расчетного счета или других подобных счетов в дебет счета 68.
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Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Налог на прибыль: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка