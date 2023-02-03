Определение термина "Налог с оборота"

Налог с оборота

один из основных видов косвенных налогов; универсальный акциз, взимаемый с оборота товаров, произведенных внутри страны (в некоторых государствах - с товаров иностранного производства). Налог с оборота взимается со стоимости валового оборота предприятий; облагаются преимущественно товары массового потребления и услуги предприятий сферы обслуживания. По сути представляет разновидность акцизного налога. Широко использовался в бывшем Советском Союзе, где составлял основную долю поступлений в государственный бюджет. Разновидностью налога с оборота является налог на добавленную стоимость.