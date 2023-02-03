Определение термина "Неторговые платежи"

Неторговые платежи

термин, применяемый в международных расчетах для характеристики сделок, не относящихся к продаже или покупке товаров, имеющих вещную форму. Нередко в мировой практике применяется термин «невидимые операции» - те, за которыми невозможно проследить физическое движение товаров. Это расчеты за почтовые, телефонные и транспортные услуги, туристическое обслуживание, гастроли артистов, выступления спортсменов, погашение кредитов, выплаты по частным денежным переводам и т.п.