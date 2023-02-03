Определение термина "Новая экономическая политика (нэп)"

Новая экономическая политика (нэп)

проводившаяся в период с 1921 по 1924 г. в Советской России экономическая политика, пришедшая на смену «военному коммунизму». НЭП представлял попытку использования рыночных отношений для оживления экономики, имел частичный успех, но, начиная с 1925 г., был свернут.