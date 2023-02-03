Определение термина "Новая классическая экономическая школа"

Новая классическая экономическая школа

научная школа, основывающая анализ экономических колебаний на предпосылках классической модели о гибкости цен и нейтральности денег. Новая классическая школа соединяет в себе теорию экономических колебаний, теорию реального экономического цикла, теорию рациональных ожиданий, так называемую «критику Лукаса». К этой теории принято относить любые краткосрочные экономические модели с гибкими ценами. Основные представители новой школы: К. Менгер, Ф. Визер, Э. Бем-Баверк, У. Джевонс, Л. Вальрас, В. Паретто, Дж. Кларк, А. Маршалл. К современным представителям этой школы принадлежат Дж. Хикс, Ф. Хайек, Дж. Мил, Р. Солоу.