Определение термина "Оценка имущества"

Оценка имущества

выражение в денежном измерении отражаемых в бухгалтерском учете отдельных видов хозяйственных средств и источников их образования. В основу О.И. положены фактически произведенные расходы. Предприятия, учреждения осуществляют О.И., обязательств и хозяйственных операций в валюте, действующей на территории Российской Федерации. Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам предприятия, учреждения, а также по их операциям в иностранной валюте производятся в валюте, действующей на территории Российской Федерации в суммах, определяемых путем перерасчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату совершения операций. Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей (по каждой иностранной валюте). Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций предприятию, учреждению допускается вести в суммах, округленных до целых рублей. Возникающие при этом суммовые разницы могут быть отнесены на результаты хозяйственной деятельности у предприятия или на увеличение (уменьшение) финансирования (фондов) у учреждения.