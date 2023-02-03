Определение термина "Однодневная ссуда"

Однодневная ссуда

суда, предоставляемая банком вексельному биржевому брокеру для покупки переводных векселей; подлежит возврату в течение дня; обычно возобновляется; в случае, если денежная сумма не возвращается в срок, брокер обязан уплатить официально установленный банком для подобных случаев процент, который выше процентных ставок клиринговых банков.