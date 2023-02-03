Определение термина "Онкольная сделка"

Онкольная сделка

сделка на покупку реального товара, по которой цена не фиксируется до тех пор, пока этого не потребует покупатель товара. Продавец страхует себя хеджированием продажи, а цена, по которой он закрывает хедж, становится ценой закупки данного товара. Иными словами, О.С. — это сделка, которая дает покупателю право потребовать сдачу товара по цене, соответствующей котировке срочной биржи на дату по своему выбору.