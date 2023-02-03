Определение термина "Опцион (нем. option от лат. optio (optionis) — выбор)"

Опцион (нем. option от лат. optio (optionis) — выбор)

1) право выбора способа, формы, объема, техники исполнения обязательства, предоставленное одной из сторон условиями договора (контракта), или право отказа от исполнения обязательства при обстоятельствах, обусловленных договором, как правило, за определенную плату; 2) предварительное соглашение, которое предоставляет одной из сторон, заключающих биржевую сделку купли-продажи, право выбирать между альтернативными условиями договора, в частности право покупать или продавать ценные бумаги в заранее установленном объеме по твердой цене в течение того или иного срока или отказаться

от ее совершения. О. бывают двух видов: О. продажи и О. покупки. О., исполненный в любой день до истечения срока контракта, называется «американским»', О., исполненный в день истечения срока контракта, называется «европейским». О. учитываются на счете 58 «Краткосрочные финансовые вложения» или 06 «Долгосрочные финансовые вложении». Реализация ценных бумаг по О. учитывается через счет 48 «Реализация прочих активов»; 3) предоставляемое компаниями своим высшим служащим право покупки акций по твердой цене; 4) предварительное соглашение о заключении договора в будущем в сроки, обусловленные сторонами;