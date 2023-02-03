Определение термина "Опцион (нем. option от лат. optio (optionis) — выбор)"
от ее совершения. О. бывают двух видов: О. продажи и О. покупки. О., исполненный в любой день до истечения срока контракта, называется «американским»', О., исполненный в день истечения срока контракта, называется «европейским». О. учитываются на счете 58 «Краткосрочные финансовые вложения» или 06 «Долгосрочные финансовые вложении». Реализация ценных бумаг по О. учитывается через счет 48 «Реализация прочих активов»; 3) предоставляемое компаниями своим высшим служащим право покупки акций по твердой цене; 4) предварительное соглашение о заключении договора в будущем в сроки, обусловленные сторонами;
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
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