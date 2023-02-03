Определение термина "Операционная техника в банках"

Операционная техника в банках

совокупность правил и технических приемов по оформлению и совершению расчетно-денежных операций, их учету и контролю. Основными ее элементами являются: установление типов (форм) расчетно-денежных документов по отдельным операциям, порядок их оформления и приемы обработки; документооборот в банках, внутрибанковский контроль.