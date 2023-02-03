Определение термина "Паевой фонд"

Паевой фонд

совокупность взносов (паев) членов производственного кооператива для совместной предпринимательской деятельности. К моменту государственной регистрации кооператива должно быть внесено не менее 10 % П.Ф.; остальная часть вносится в течение года с момента государственной регистрации.