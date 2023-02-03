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Определение термина "Переоценка основных средств"

Переоценка основных средств -
изменение первоначальной стоимости основных средств в связи с изменением цен на материалы, ростом производительности труда и другими факторами, влияющими на сопоставимость цен на основные средства. Переоценка производится по решению Правительства единовременно во всех отраслях народного хозяйства. При переоценке основные средства оцениваются по восстановительной стоимости, которая учитывает все произошедшие изменения процесса воспроизводства. В бухгалтерском учете увеличение балансовой стоимости отражается по дебету счета 01 «Основные средства» либо счета 03 «Долгосрочно арендуемые основные средства» в корреспонденции со счетом 85 по вновь вводимому субсчету «Добавочный капитал» (в части основных средств производственного назначения) и счетом 88 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», субсчет «Фонд социальной сферы» (в части основных средств непроизводственного назначения).

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Переоценка основных средств: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка