Определение термина "Переучетные операции"

Переучетные операции

межбанковские кредитные операции, основанные на переучете коммерческих векселей. Банк может переучитывать векселя в другом банке, который выплачивает ему сумму векселя за вычетом дисконта, рассчитанного на основе рыночной процентной ставки. Частные банки могут также переучитывать коммерческие векселя в центральном банке как средство регулирования рынка ссудных капиталов. В качестве дисконта в этом случае используется переучетная ставка центрального банка.