Определение термина "Платежное поручение"

Платежное поручение

платёжный документ, содержащий распоряжение плательщика к своему банку осуществить перевод денежных средств по банковскому счёту плательщика на банковский счёт получателя. Платежное поручение действительно для представления в банк в течение десяти календарных дней со дня, следующего за днем его составления.