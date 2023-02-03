Определение термина "Подушная подать, налог"

Подушная подать, налог

прямой личный налог, взимаемый с каждой «души» (человека) в одинаковом размере независимо от величины дохода и имущества. Известен с древних времен. В России введен Петром 1 в 1724 г. для лиц мужского пола. Отменен в период с 1887 по 1899г.