Определение термина "Полис-договор о страховании"

Полис-договор о страховании

полис, на лицевой стороне которого отражены основные положения договора, на обратной стороне - правила страхования. Выделяют валютированный полис с указанием страховой суммы; невалютированный, в котором указывается только максимальный предел страховой суммы; генеральный, отражающий страхование всех грузо-отправлений страхователя в течение определенного периода времени; групповой, единый для коллектива страхователей; договорный, покрывающий риски с момента заключения договора до момента получения платежа; открытый, не оплаченный гербовым сбором; таксированный, с точно указанной стоимостью страхового объекта.