Определение термина "Политическая экономия"

Политическая экономия

одно из названий экономической теории, введенное в обиход французским экономистом в А. Монкретьеном и широко применявшееся в XVIII-XIX вв. В советской экономической науке политическая экономия социализма была превращена в идеологизированно политизированную науку, насыщенную позициями и решениями господствующей партии, съездов КПСС и пленумов ЦК КПСС.