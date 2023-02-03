Определение термина "Полная лицензия"

Полная лицензия

лицензия, по которой лицензиар утрачивает право самостоятельного использования предмета лицензионного соглашения и выдачи лицензий третьим лицам на весь период действия соглашения. При этом он остается собственником предмета лицензионного соглашения и по истечении срока действия договора или при наступлении оговоренных условий в полном объеме обретает права на предмет соглашения.