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Определение термина "Полная рациональность"

Полная рациональность -
допущение о том, что люди полностью используют доступную им информацию, чтобы с ее помощью установить, рассчитать, как наилучшим образом использовать имеющиеся у них ресурсы, средства, чтобы достичь своих целей.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Полная рациональность: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка