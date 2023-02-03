Определение термина "Поступление основных средств"

Поступление основных средств

увеличение основных средств предприятия в результате капитальных вложений, безвозмездной передачи от других предприятий, передачи в счет взноса в уставный фонд. Поступающие основные средства принимаются на учет по актам приемки объектов в эксплуатацию (в запас, на консервацию), утвержденным руководителем предприятия.