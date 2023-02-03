Определение термина "Процентная ставка"

Процентная ставка

норма доходности финансово-кредитных сделок; отношение суммы процентов, выплачиваемых за фиксированный отрезок времени (месяц, год), к величине ссуды. От П.С. во многом зависит прибыль кредитора. В условиях инфляции П.С. увеличивается, так как включает в себя полностью или частично ожидаемый уровень инфляции. Временной интервал, за который начисляются проценты, называется периодом начисления. Существует несколько видов П.С.: декурсивная ставка — норма доходности, исчисленная по отношению к начальной сумме кредита. Доход на процент выплачивается в конце периода одновременно с выплатой, суммы кредита; оп-тисипативная ставка — норма доходности, определяемая по отношению к конечной сумме долга. Доход на процент выплачивается в начале периода, в момент предоставления кредита; действительная (эффективная) ставка определяет ту норму доходности, которая соответствует получению дохода на процент один раз в год; номинальная ставка определяет доход на процент при наращивании его кратное число раз в год; «сила роста» определяет тот же доход при предположении, что периоды наращивания дохода на процент (число раз роста) стремятся к бесконечности; плавающая, размер которой не фиксируется на весь срок кредита.