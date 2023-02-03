Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Процентная ставка

Определение термина "Процентная ставка"

Процентная ставка -
норма доходности финансово-кредитных сделок; отношение суммы процентов, выплачиваемых за фиксированный отрезок времени (месяц, год), к величине ссуды. От П.С. во многом зависит прибыль кредитора. В условиях инфляции П.С. увеличивается, так как включает в себя полностью или частично ожидаемый уровень инфляции. Временной интервал, за который начисляются проценты, называется периодом начисления. Существует несколько видов П.С.: декурсивная ставка — норма доходности, исчисленная по отношению к начальной сумме кредита. Доход на процент выплачивается в конце периода одновременно с выплатой, суммы кредита; оп-тисипативная ставка — норма доходности, определяемая по отношению к конечной сумме долга. Доход на процент выплачивается в начале периода, в момент предоставления кредита; действительная (эффективная) ставка определяет ту норму доходности, которая соответствует получению дохода на процент один раз в год; номинальная ставка определяет доход на процент при наращивании его кратное число раз в год; «сила роста» определяет тот же доход при предположении, что периоды наращивания дохода на процент (число раз роста) стремятся к бесконечности; плавающая, размер которой не фиксируется на весь срок кредита.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

КОМАНДНАЯ ЭКОНОМИКА

способ управления экономической системой, хозяйством страны, основанный на высоком уровне централизации функций руководс...

АГЛОМЕРАЦИЯ

(от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное расположение, группировка поселений, объединенных не только...

АГЛОМЕРАЦИЯ

(от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное расположение, группировка поселений, объединенных не только...

УЧЕТНАЯ СТАВКА

1) ставка процента, под который центральный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем выше У.С. централ...

ДЕТЕРМИНАНТ

"(от лат. determinaus, determinautis — определяющий) — фактор, способный оказывать влияние на экономические процессы, от...

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

налоги и сборы, ставки которых устанавливаются представительными органами государственной власти, а налоговые суммы пост...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Процентная ставка: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка