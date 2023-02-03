Определение термина "Расчетная палата"

Расчетная палата

1) орган, входящий в состав товарной или фондовой биржи, осуществляющий расчеты по сделкам и контролирующий их выполнение; 2) специальная межбанковская организация, осуществляющая безналичные расчеты по чекам и другим платежным документам путем зачета взаимных требований.