Определение термина "Расчетный субсчет"

Расчетный субсчет

счет, открываемый для аккумуляции денежных ресурсов в учреждениях банка предприятиям, имеющим подразделения или филиалы в других населенных пунктах, не входящих в район деятельности учреждения банка, где открыт основной расчетный счет. В установленные сроки средства с субсчетов перечисляются на основной расчетный счет.