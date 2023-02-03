Определение термина "Раскладочные налоги"

Раскладочные налоги

исторически существовавшая форма налогов, в настоящее время потерявшая свое значение, прямые налоги для административно-территориальных единиц, общая сумма которых устанавливается государственными органами заранее, а затем раскладывается местными органами между налогоплательщиками.