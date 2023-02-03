Определение термина "Распоряжение брокеру при изменении цен"

Распоряжение брокеру при изменении цен

на Чикагской фондовой бирже: распоряжение брокеру на продажу или покупку по специально оговоренной цене. Подобное распоряжение на покупку вступает в силу, если цена партии опустится до указанной цены или ниже, распоряжение на продажу вступает в силу, если цена партии поднимается до установленной цены или выше.