Определение термина "Размещение страхований"

Размещение страхований

метод страхования крупных и опасных видов риска через брокеров у нескольких страховщиков. Брокер заносит в специальный документ, т.н. слип, данные о риске и условиях его страхования и обращается к страховщику, который считается лидером в области подлежащего страхованию риска, затем последовательно обращается к другим страховщикам до достижения покрытия страхованием риска на полную страховую сумму, после чего риск считается размешенным. Принято, что страховщики «следуют за лидером», и их доли участия в риске не превышают доли лидера, первого из ряда страховщиков.