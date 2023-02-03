Определение термина "Реальный обменный курс валют"

Реальный обменный курс валют

относительная цена товара, производящегося в двух странах: пропорция обмена товаров между странами. Реальный курс зависит от номинального курса, соотношения курсов валют, цен товаров в национальных валютах. Рассчитывается как произведение номинального курса на соотношение уровня цен: Е = е*р/р', где Е —реальный курс, е — номинальный курс, р — цена товара в данной стране, р — цена товара в другой стране.