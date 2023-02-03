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Определение термина "Реальный внп"

Реальный внп -
валовой национальный продукт, рассчитанный в ценах базисного года. Тесно связан с номинальным ВНП и определяется как отношение номинального ВНП к дефлятору ВНП. Согласно системе национального счетоводства (СНС) реальный ВНП можно определить как трудозатраты (в человеко-часах), умноженные на производительность труда (реальная часовая выработка на одного рабочего), то есть реальный ВНП равен произведению числа отработанных часов на производительность труда. К числу важнейших факторов, определяющих реальный ВНП; относятся численность занятых, среднее количество отработанных часов, технический прогресс, объем капитальных вложений, уровень образования и профессиональная подготовка работников, эффективность размещения ресурсов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Реальный внп: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка