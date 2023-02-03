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Определение термина "Реинвестирование дивидендов"

Реинвестирование дивидендов -
одна из форм капитализации прибыли: использование части прибыли акционерного общества, полученной акционерами в форме дивидендов для пополнения капитала общества.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Реинвестирование дивидендов: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка