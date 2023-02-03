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Определение термина "Ревалоризация"

Ревалоризация -
возобновление обмена бумажных денег на золото по номиналу.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Ревалоризация: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка