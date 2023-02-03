Определение термина "Рыночный тон"

Популярные термины

ДЕПОНЕНТ

(от лат. deponentus — откладывать) — 1) физическое или юридическое лицо, которое передало на хранение в кредитное учрежд...

ДЕПОНЕНТ

(лат. deponentus — откладывать) — 1) физическое или юридическое лицо, которому принадлежат денежные средства, временно х...

ЭКОНОМИКС

область экономической науки, экономическая теория, изучающая теоретические основы экономических процессов. Термин «эконо...

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

человек, участвующий в экономической деятельности, выступающий в качестве полноправного субъекта этой деятельности. К Ф....

ПРЕФЕРЕНЦИИ

(лат.praeferentia — предпочтение) — преимущества, предпочтения, льготы, предоставляемые отдельным государствам, предприя...

СОБСТВЕННОСТЬ

принадлежность материальных и духовных ценностей определенным лицам, юридическое право на такую принадлежность и экономи...