Определение термина "Рынок евродолларов"

Рынок евродолларов

общеевропейский рынок долларов США, отличающийся высокой мобильностью и оперативностью; состоит из нескольких сотен банков-посредников, находящихся в наиболее крупных финансовых центрах Европы. На нем преобладают межбанковские кредитные и депозитные операции с долларами США. Преимуществом для владельцев капиталов является более высокая доходность вложений средств на этом рынке по сравнению с рядом национальных денежных рынков.