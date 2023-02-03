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Определение термина "Рынок принципалов"

Рынок принципалов -
система расчетов, при которой члены биржевого кольца, заключающие контракты по поручению своих клиентов, должны выполнять свои обязательства по этим контрактам как непосредственные участники договора или принципалы.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Рынок принципалов: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка