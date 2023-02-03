Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Рынок ссудных капиталов

Определение термина "Рынок ссудных капиталов"

Рынок ссудных капиталов -
система экономических отношений, в которой объектом сделки является предоставляемый в ссуду денежный капитал и формируется спрос и предложение на него, обеспечивающих аккумуляцию свободных денежных средств, превращение их в ссудный капитал и его перераспределение между участниками процесса воспроизводства; совокупность банков, фондовых бирж и других финансово-кредитных учреждений, через которые перераспределяется ссудный (денежный) капитал. В качестве кредиторов и заемщиков на рынке ссудных капиталов выступают банки, государственные предприятия, фирмы, а также население страны. По функциональному назначению подразделяется на денежный рынок (краткосрочный), обслуживающий преимущественно движение оборотного капитала, и рынок капиталов (среднесрочный и долгосрочный), обеспечивающий функционирование и расширение основного капитала. В зависимости от источников и сферы приложения различают национальные и международный рынок ссудных капиталов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ОРГАНИЗАЦИЯ

(фр. organisation, от лат. organize — придаю стройный вид) 1) строение, устройство чего-л., 2) совокупность людей, групп...

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

"слабо формализуемые, ""неточные"", не обладающие четкой аксиоматикой науки (в отличие от естественных наук); к ним отно...

СВОП

1) вид финансовых сделок, при которых покупатель (продавец) валюты, ценных бумаг в момент ее покупки (продажи) берет на ...

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

статистический показатель, отражающий на определенную дату стоимость товарно-материальных ценностей, в состав которых вх...

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ

(лат. subjectum — лицо, субъект) — лицо, осуществляющее экономическую, хозяйственную деятельность, будь то человек, семь...

ЕДИНИЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА

спрос, при котором процентное сокращение в цене вызывает такое процентное увеличение количества покупаемого товара, что ...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Рынок ссудных капиталов: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка