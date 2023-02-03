Определение термина "Рынок ссудных капиталов"

Рынок ссудных капиталов

система экономических отношений, в которой объектом сделки является предоставляемый в ссуду денежный капитал и формируется спрос и предложение на него, обеспечивающих аккумуляцию свободных денежных средств, превращение их в ссудный капитал и его перераспределение между участниками процесса воспроизводства; совокупность банков, фондовых бирж и других финансово-кредитных учреждений, через которые перераспределяется ссудный (денежный) капитал. В качестве кредиторов и заемщиков на рынке ссудных капиталов выступают банки, государственные предприятия, фирмы, а также население страны. По функциональному назначению подразделяется на денежный рынок (краткосрочный), обслуживающий преимущественно движение оборотного капитала, и рынок капиталов (среднесрочный и долгосрочный), обеспечивающий функционирование и расширение основного капитала. В зависимости от источников и сферы приложения различают национальные и международный рынок ссудных капиталов.