Определение термина "Социальное страхование и обеспечение"

Социальное страхование и обеспечение

установленная, контролируемая и гарантированная государством система обеспечения, поддержки престарелых, нетрудоспособных за счет государственного страхового фонда, а также коллективных и частных страховых фондов. Расчеты по социальному страхованию и социальному обеспечению с внебюджетными фондами в 1996 г. включали отчисления с сумм начисленной на предприятиях оплаты труда в Фонд социального страхования Российской Федерациив Государственный фонд занятости населения Российской Федерации (3,6%), в фонды обязательного медицинского страхования.