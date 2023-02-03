Определение термина "Совокупное предложение"

Совокупное предложение

1) на макроэкономическом уровне: совокупное предложение товаров и услуг для удовлетворения совокупного спроса — товары и услуги, производимые и оказываемые внутри страны, а также импорт товаров и услуг; 2) график, показывающий общее количество товаров и услуг, которое может быть предложено при разных уровнях цен.