Справочная цена

цена, являющаяся исходной для продавца и покупателя при определении контрактной цены, фиксируемой в документе о сделке; предварительное, ориентировочное значение оптовой цены товара во внутренней и международной торговле. С.Ц. служат исходными в процессе торга между продавцами и покупателем товара, при определении договорной цены.