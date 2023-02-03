Определение термина "Срочная сделка"

Срочная сделка

1) сделка за наличный расчет по поставке товара оговоренного количества и качества на определенную дату в будущем, цена устанавливается заранее или за день до поставки; 2) сделка на фондовой или товарной бирже, по которой платеж осуществляется через определенный срок по курсу, зафиксированному в контракте, а поставка товара через указанный срок (от нескольких месяцев до 1-2 лет); заключается обычно в расчете на перепродажу контракта и получения прибыли; владельцы контрактов на срок не связаны обязательствами перед продавцами и покупателями, а имеют отношения только с расчетной палатой биржи.